Attraversa passaggio a livello: Raffaella Ascione travolta

"Questa notizia è straziante ci ha spaccato il cuore, Resterai nel cuore di tutti noi, sei e resterai la nostra leonessa!! Rip piccolina ciao Lella".

Ha oltrepassato con gli amici un passaggio a livello ma è stata travolta da un treno. Così tragicamente è morta Raffaella Ascione, una ventenne napoletana. Erano le 22 di ieri. Raffaella era insieme a due amici ed ha attraversato i binari a Casalnuovo: un treno dell'alta velocità non la ha dato scampo, l'ha presa in pieno e uccisa sul colpo. E' successo sul tratto, nei pressi di un passaggio a livello. Un'amica di Raffaella è rimasta ferita ed è stata subito trasportata in ospedale. L'episodio ha gettato nello sconforto i genitori, i parenti e gli amici della Ascione, che lavorava nel bar Tiffany da molto tempo. I gestori del locale hanno scritto un messaggio toccante sulle loro pagine social:L'impatto è stato violento sul tratto della Napoli-Nola. Raffaella Ascione è stata sbalzata dal convoglio per diversi metri, morendo sul colpo. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della 22enne. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio, avvalendosi anche delle testimonianze delle persone che hanno assistito al terribile episodio. Secondo le ultime informazioni, quando Raffaella e i suoi amici hanno attraversato il passaggio a livello le barriere erano abbassate. La giovane non avrebbe mai dovuto attraversare. Gli amici, sotto choc, hanno visto il treno sbalzare Raffaella per diversi metri. Il corpo dilaniato della giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco. Subito dopo il drammatico episodio, sono scattate le sirene alla stazione di Casalnuovo: tanta gente è accorsa per verificare cosa era successo. Alle due amiche della Ascione è andata bene: una ha riportato lievi ferite; l'altra è rimastaUn dramma che si poteva indubbiamente evitare. Se solo le tre non avessero attraversato il passaggio al livello, aspettando invece il transito del treno! Un'altra giovane vita spezzata. Negli ultimi anni hanno perso la vita molte persone, soprattutto ragazzi, per l'attraversamento di passaggi a livello. Il gesto è insensato oltre che estremamente pericoloso, come testimoniano gli episodi di cronaca. I passaggi a livello rappresentano dei veri e propri di teatri di tragedie. Molte persone pensano di farcela, di attraversare prima dell'arrivo del treno. L'azione si può rivelare fatale. Una leggerezza, quella di attraversare i binari prima del transito del treno, che può costare la vita. Come al solito, lo Stato dovrebbe introdurre sanzioni pesanti per distogliere le persone dal comportamento rischioso. A, ad esempio, una coppia di coniugi venne multata da un vigile perché avevano attraversato un passaggio a livello con le sbarre abbassate. L'episodio risale al 2011. L'agente della Polizia locale aveva beccato marito e moglie mentre attraversavano i binari. Immediata la sanzione. Nel piccolo centro, 3 anni prima, un'anziana perse la vita in quel punto per aver oltrepassato il passaggio a livello con le sbarre abbassate. In stazione si corrono molti pericoli. Lo sa bene la Polfer, che ogni anno eleva numerose multe nei confronti di chi attraversa i binari. I reati in ambito ferroviario, per fortuna, sono in calo ma purtroppo i decessi avvengono ancora. Solamente in Piemonte, l'anno scorso la Polfer ha elevato 460 multe per indebito attraversamento dei binari, abitudine molto diffusa specie tra i ragazzi irresponsabili che, spesso, hanno cuffie alle orecchie. Molti giovani, infatti, attraversano i binari mentre ascoltano la musica e non riescono ad avvertire la presenza dei convogli: la circostanza è stata alla base di molte tragedie. Bisogna introdurre multe pesanti per disincentivare la gente ad attraversare i binari. Le autorità devono tutelare l'incolumità dei cittadini in ogni modo. Intanto, nelle ultime ore, un'altra ragazza è volata in cielo: Raffaella Ascione.