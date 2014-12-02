Mario Balotelli offende ebrei su Instagram, poi si giustifica

Mario Balotelli fa parlare nuovamente di sé per via di una frase scritta su Instagram che ha offeso molte persone.

Il giocatore del Liverpool avrebbe urtato la sensibilità degli ebrei con alcune parole decisamente pesanti.

Balotelli ha inserito l'immagine di Super Mario (popolare eroe dei videogames) ed ha scritto: “Salta come un nero e afferra soldi come un ebreo... Non essere razzista. Fai come come Mario. È un idraulico italiano, creato da giapponesi, che parla inglese e assomiglia a un messicano”.

Il calciatore ha subito replicato alle critiche, sottolineando che non voleva offendere nessuno, tantomeno gli ebrei.