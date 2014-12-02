Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Mario Balotelli offende ebrei su Instagram, poi si giustifica

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Mario Balotelli fa parlare nuovamente di sé per via di una frase scritta su Instagram che ha offeso molte persone.

Il giocatore del Liverpool avrebbe urtato la sensibilità degli ebrei con alcune parole decisamente pesanti.

Balotelli ha inserito l'immagine di Super Mario (popolare eroe dei videogames) ed ha scritto: “Salta come un nero e afferra soldi come un ebreo... Non essere razzista. Fai come come Mario. È un idraulico italiano, creato da giapponesi, che parla inglese e assomiglia a un messicano”.

Il calciatore ha subito replicato alle critiche, sottolineando che non voleva offendere nessuno, tantomeno gli ebrei.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Milano, Madonna Esterhazy di Raffaello a Palazzo Marino

Articolo Successivo

Francesco Schettino interrogato dai pm: "Alcuni passaggi sono difficili da ricordare"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019