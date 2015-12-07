Francia, donna e 4 figli uccisi: marito confessa strage. Ha problemi psichiatrici

è apparso molto abbattuto e pentito dei crimini commessi

"L'uomo ha ammesso di aver ucciso moglie e figli. A breve verrà sottoposto a una perizia psichiatrica ma, attualmente, è riconosciuto il principio della responsabilità penale".

Il dramma è avvenuto in un appartamento di un palazzo ubicato nell'ottavo arrondissement di Lione

di età compresa tra i 6 mesi e i 7 anni. A soffocare ed accoltellare i 5 è stato il marito della 29enne, e padre dei piccoli. L'uomo, un 33enne con problemi psichici, ha confessato di aver ucciso la moglie e i 4 figli. Il 33enne, secondo le prime informazioni,. Ora, ovviamente, è in stato di fermo. La 32enne e l'omicida avevano avuto insieme 5 figli. Il quinto, 14 anni, si è salvato perché nel momento dell'omicidio era a casa della nonna. Gli inquirenti hanno accertato che molti bimbi sono stati accoltellati e soffocati dal padre. La donna, invece, è stata uccisa con diversi fendenti. A allertare le forze dell'ordine è stata ladella 32enne che si era recata a farle visita. L'omicida ora rischia grosso. Una fonte giudiziaria ha dichiarato:Oggi, lunedì 7 dicembre 2015, è stata avviata un'inchiesta per omicidio. Quando i poliziotti sono entrati nella casa dove l'omicida viveva con la vittime, hanno notato l'uomo, affranto, nella sala da pranzo; più in là i 5 corpi esanimi.. Domani, martedì 8 dicembre 2015,per scoprire la causa dei decessi. Assieme ai poliziotti, nell'appartamento sono accorsi anche i vigili del fuoco e il personale sanitario. Solo un folle o una persona fuori di sé potrebbe compiere una strage del genere. In pochi attimi, il 33enne ha tolto la vita alla moglie e ai figli di 6 mesi, 18 mesi, 3 anni e 7 anni.