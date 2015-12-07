Francia, donna e 4 figli uccisi: marito confessa strage. Ha problemi psichiatrici
"L'uomo ha ammesso di aver ucciso moglie e figli. A breve verrà sottoposto a una perizia psichiatrica ma, attualmente, è riconosciuto il principio della responsabilità penale".Oggi, lunedì 7 dicembre 2015, è stata avviata un'inchiesta per omicidio. Quando i poliziotti sono entrati nella casa dove l'omicida viveva con la vittime, hanno notato l'uomo, affranto, nella sala da pranzo; più in là i 5 corpi esanimi. Il dramma è avvenuto in un appartamento di un palazzo ubicato nell'ottavo arrondissement di Lione. Domani, martedì 8 dicembre 2015, verrà eseguita l'autopsia sui corpi delle vittime per scoprire la causa dei decessi. Assieme ai poliziotti, nell'appartamento sono accorsi anche i vigili del fuoco e il personale sanitario. Solo un folle o una persona fuori di sé potrebbe compiere una strage del genere. In pochi attimi, il 33enne ha tolto la vita alla moglie e ai figli di 6 mesi, 18 mesi, 3 anni e 7 anni.
