Raghad, scafisti arrestati: gettarono in mare scatola con insulina

di Redazione 21/07/2015

I genitori di Raghad, la bimba malata di diabete morta su un barcone diretto in Italia dalla Siria, sono arrivati a Milano ma a breve verranno trasferiti in Germania. Raghad, lo ricordiamo, è morta dopo che i trafficanti avevano gettato in mare il sacchetto contenente l'insulina Il padre e la madre di Raghad sono distrutti ma non si possono desolare più di tanto, visto che hanno altri 5 figli da crescere ed educare. "Non dovevamo partire, era troppo rischioso", ha rivelato recentemente Mohamed, il padre di Raghad, sperando che i trafficanti vengano fermati al più presto. Intanto si è appreso che i due spietati scafisti, responsabili della morte di Raghad sono stati arrestati. "Quelle persone devono pagare per il male che hanno fatto", ha aggiunto il papà della bimba siriana che ha perso la vita nel Mar Mediterraneo.

