Gallarate, entra in caserma e spara a 3 carabinieri: 29enne arrestato

Redazione

di Redazione

03/03/2015

Salvatore Marchese, un 29enne agli arresti domiciliari, si è recato, ieri sera, presso la caserma dei carabinieri di Gallarate chiedendo di volere andare in carcere. L'uomo, però, dopo essere entrato in caserma ha fatto fuoco: la sua era una vendetta.

Secondo le prime indiscrezioni, Marchese era stato messo in una camera di sicurezza, dopo aver riferito di essere insofferente alla detenzione domiciliare. L'uomo, però, è riuscito ad impossessarsi di una pistola ed ha sparato diversi colpi contro 3 carabinieri.

Due militari se la sono cavata con lievi ferite; il terzo è in gravi condizioni all'ospedale di Legnano.

Marchese, dopo aver sparato ai militari, si è dato alla fuga ma, poco dopo, è stato trovato e arrestato nella casa dei genitori, in via Allende.

