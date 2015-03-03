Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Isola dei Famosi: Rachida vede figlia e sviene, Alvin rassicura tutti

Redazione Avatar

di Redazione

03/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Quella di ieri è stata una puntata particolare dell'Isola dei Famosi, contrassegnata dallo svenimento di Rachida. La naufraga, infatti, si è emozionata così  tanto alla vista di sua figlia, approdata per pochi minuti sull'Isola, che ha perso i sensi.

In realtà, anche gli altri naufraghi hanno avuto l'occasione, ieri, di riabbracciare per qualche minuto i loro cari, ma Rachida, forse perché debilitata, è venuta meno non appena ha visto la figlia. Gli altri naufraghi l'hanno subito soccorsa. La Marcuzzi, all'inizio, non aveva capito che Rachida era svenuta; glielo ha detto Alvin. "Alessia, Rachida è svenuta" ha detto l'inviato.

Alla fine, Rachida si è ripresa ed è tornata a 'lottare' con tutte le sue forze, iniziando a scrivere sulla pergamena il nome del naufrago che vuole spedire in nomination.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ferrari, Marchionne ottimista: "I piloti sono veramente gasati"

Articolo Successivo

Gallarate, entra in caserma e spara a 3 carabinieri: 29enne arrestato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018