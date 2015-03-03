Madonna, "Rebel Heart Tour": concerto a Torino il 21 novembre
03/03/2015
I fan di Madonna sono in trepidazione, visto che il prossimo 9 marzo uscirà "Rebel Heart", il suo nuovo disco. Successivamente la celebre popstar si esibirà in numerose città del mondo, nel corso del suo "Rebel Heart Tour".
Una delle 35 tappe della nuova tournée di Madonna è anche italiana: l'artista infatti si esibirà al Pala Alpitour di Torino il prossimo 21 novembre. E' bene che i fan di Madonna si 'mettano in moto' per accaparrarsi i biglietti, visto che verranno 'polverizzati' in poco tempo.
Si è parlato molto del disco "Rebel Heart" negli ultimi tempi. Diversi hacker hanno diffuso online i brani del disco prima della sua uscita, mandando su tutte le furie, ovviamente, Madonna.
