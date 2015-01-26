Concordia: terzo giorno di requisitoria, Schettino rischia 20 anni

La requisitoria è iniziata nell'ambito del processo sul naufragio della Costa Concordia, che vede come unico imputato l'ex comandante Francesco Schettino. Al termine della requisitoria, la Procura di Grosseto chiederà la condanna di Schettino.

Francesco Verusio, ex procuratore capo, aveva detto che l'ex comandante della Concordia potrebbe essere condannato a 20 anni di reclusione. C'è chi ritiene, però, che Schettino subirà una condanna peggiore.

Il pm Stefano Pizza, riferendosi a Schettino, ha parlato di "colui che si sente bravo e invece provoca una situazione di pericolo e un danno, e che somma all’ottimismo la sopravvalutazione delle proprie capacità". Il terzo giorno di requisitoria è iniziato ma Schettino non è in aula.