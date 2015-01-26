Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Concordia: terzo giorno di requisitoria, Schettino rischia 20 anni

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La requisitoria è iniziata nell'ambito del processo sul naufragio della Costa Concordia, che vede come unico imputato l'ex comandante Francesco Schettino. Al termine della requisitoria, la Procura di Grosseto chiederà la condanna di Schettino.

Francesco Verusio, ex procuratore capo, aveva detto che l'ex comandante della Concordia potrebbe essere condannato a 20 anni di reclusione. C'è chi ritiene, però, che Schettino subirà una condanna peggiore.

Il pm Stefano Pizza, riferendosi a Schettino, ha parlato di "colui che si sente bravo e invece provoca una situazione di pericolo e un danno, e che somma all’ottimismo la sopravvalutazione delle proprie capacità". Il terzo giorno di requisitoria è iniziato ma Schettino non è in aula.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Isola dei Famosi, Marcuzzi annuncia 13esimo naufrago: sarà Cristina Buccino o Margot Ovani?

Articolo Successivo

Genitori vogliono chiamare figlie Nutella e Fragola: giudici si oppongono

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025