Germania, pianificavano attentati contro moschee: 4 arresti

Contribuivano a sostenere economicamente cellule neonaziste che avevano pianificato attentati contro moschee e luoghi dove risiedono coloro che richiedono asilo, ma la polizia li ha arrestati. E' successo in Germania, dove sono finiti in manette 4 soggetti, finanziatori di gruppi di estrema destra.

Le persone sono state messe in manette al termine delle indagini condotte in Sassonia, Baviera, Nordereno-Vestfalia, Renania Palatinato e Meclemburgo-Pomerania. L'accusa è di organizzazione terroristica. Fondamentali le informazioni reperite dal personale dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione.

In Germania è aumentato notevolmente, negli ultimi tempi, il malcontento nei confronti dei richiedenti asilo.