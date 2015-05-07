Galassia lontanissima scoperta da Hubble e Spitzer: dista 13,1 miliardi di luce

Scoperta una galassia lontanissima, ancor più lontana da quella che deteneva il record finora. Merito di un gruppo di scienziati della Yale University e dell'Università della California - Santa Cruz, che ha esaminato le immagini ottenute mediante il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale Spitzer.

La galassia è stata ribattezzata EGS-zs8-1 e dista 13,1 miliardi di anni luce. Giudicando che l'Universo ha 13,8 miliardi di anni, la galassia scoperta recentemente potrebbe essere una delle più longeve.

"Ha già costituito più del 15% della massa attuale della nostra Via Lattea anche se ha avuto soltanto circa 670 milioni di anni per farlo. L'universo era molto giovane a quel tempo", ha spiegato l'astronomo Pascal Oesch. In base agli studi svolti finora, le stelle presenti nella galassia EGS-zs8-1 si sono formate con una velocità maggiore rispetto a quelle della Via Lattea.

"Grazie all'osservazione di oggetti così lontani nel tempo possiamo ricostruire la costituzione degli elementi pesanti che vediamo oggi intorno a noi e di cui noi stessi siamo costituiti. Le nuove osservazioni forniscono indicazioni di come le stelle si siano formate a queste distanze estreme, e sembra che si siano formate in modo diverso rispetto a questa zona dell'universo. Ogni scoperta dà vita a un'intera nuova serie di domande", ha asserito lo scienziato Richard Bouwens, tra gli autori dello studio.