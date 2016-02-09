Germania, Scontro Frontale tra Treni: almeno 10 Morti ed oltre 90 Feriti
di Redazione
09/02/2016
Drammatico incidente ferroviario, stamattina, in Germania. Due treni di una compagnia privata si sono scontrati. Il bilancio è pesanteQuello avvenuto stamane a Bad Aibling, in Baviera, è il peggiore incidente ferroviario che si ricordi dal 1975. Inizialmente si pensava che la tragedia fosse dovuta a un deragliamento; invece no. Si è trattato di uno scontro frontale tra convogli. L'impatto è stato fortissimo. Il bilancio parla di almeno 10 morti ed oltre 90 feriti, molti in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, sui convogli c'erano molti pendolari che, come ogni mattina, si stavano recando a Monaco di Baviera. I conducenti dei treni non sono morti. Sul posto sono arrivati subito poliziotti, vigili del fuoco ed operatori sanitari. Il ministro dei Trasporti tedesco ha affermato che i due treni, al momento dell'impatto, procedevano ad una velocità elevata. I due convogli appartenevano alla Meridian, compagnia privata gestita dalle Ferrovie dell'Alta Baviera. La Farnesina sta verificando se sui due treni vi fosse qualche italiano. Il bilancio del dramma avvenuto in Germania, purtroppo, è destinato ad aggravarsi. Lo stesso ministro dell'Interno del Land, Joachim Herrman, ha dichiarato:
"Potrebbero esserci altri morti tra i rottami dei due treni. Sono sconvolto, è un incidente terribile, uno dei più gravi disastri ferroviari accaduti in Germania".Sconcertata anche la cancelliera Angela Merkel. Il tragico episodio è avvenuto in un tratto con un solo binario, tra Rosenheim e Holzkirchen. Lo scontro frontale è stato così forte che diversi vagoni sono usciti dai binari e si sono ribaltati. Una scena apocalittica che ha sconvolto la Germania. Alexander Dobrindt, ministro federale dei Trasporti, vuole fare chiarezza sulla tragedia e verificare se l'impatto sia stato dovuto a ragioni tecniche o ad errori umani:
"E' sconvolgente come i due treni si sono incastrati uno nell'altro. Uno è veramente entrato nel secondo. La cabina di guida del secondo treno è stata interamente distrutta, devono aver avuto uno scontro frontale. Il limite di velocità sulla linea era di circa 100 km/h e il luogo dell'incidente è su una curva. In questo modo i piloti devono avere avuto uno scarso contatto visivo, quindi si presume che sia avvenuto senza alcuna frenata...".
