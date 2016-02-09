Germania, Scontro Frontale tra Treni: almeno 10 Morti ed oltre 90 Feriti

Drammatico incidente ferroviario, stamattina, in Germania. Due treni di una compagnia privata si sono scontrati. Il bilancio è pesante

"Potrebbero esserci altri morti tra i rottami dei due treni. Sono sconvolto, è un incidente terribile, uno dei più gravi disastri ferroviari accaduti in Germania".

"E' sconvolgente come i due treni si sono incastrati uno nell'altro. Uno è veramente entrato nel secondo. La cabina di guida del secondo treno è stata interamente distrutta, devono aver avuto uno scontro frontale. Il limite di velocità sulla linea era di circa 100 km/h e il luogo dell'incidente è su una curva. In questo modo i piloti devono avere avuto uno scarso contatto visivo, quindi si presume che sia avvenuto senza alcuna frenata...".

Quello avvenuto stamane a Bad Aibling, in, è il peggiore incidente ferroviario che si ricordi dal 1975. Inizialmente si pensava che lafosse dovuta a un deragliamento; invece no. Si è trattato di uno scontro frontale tra convogli. L'impatto è stato fortissimo. Ilparla di almeno 10 morti ed oltre 90 feriti, molti in condizioni gravissime. Secondo le prime informazioni, suic'erano molti pendolari che, come ogni mattina, si stavano recando a. I conducenti dei treni non sono morti. Sul posto sono arrivati subito poliziotti, vigili del fuoco ed operatori sanitari. Ilha affermato che i due treni, al momento dell'impatto, procedevano ad una velocità elevata. I due convogli appartenevano alla, compagnia privata gestita dalle Ferrovie dell'Alta Baviera. La Farnesina sta verificando se sui due treni vi fosse qualche italiano. Il bilancio del dramma avvenuto in Germania, purtroppo, è destinato ad aggravarsi. Lo stesso ministro dell'Interno del Land, Joachim Herrman, ha dichiarato:Sconcertata anche la cancelliera. Il tragico episodio è avvenuto in un tratto con un solo binario, tra Rosenheim e Holzkirchen. Lo scontro frontale è stato così forte che diversisono usciti daie si sono ribaltati. Una scena apocalittica che ha sconvolto la Germania., ministro federale dei Trasporti, vuole fare chiarezza sulla tragedia e verificare se l'impatto sia stato dovuto a ragioni tecniche o ad errori umani: