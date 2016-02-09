Gwyneth Paltrow Legge Lettere Stalker in Aula e Piange

Attimi di commozione per l'attrice Gwyneth Paltrow che, durante il processo allo stalker che la perseguita da 17 anni, ha letto parti di lettere inviatele dall'uomo

"Questo è un caso andato avanti per 17 anni per Ms Paltrow. Il suo senso di sicurezza è stato infranto da questo uomo".

La 43enne, ex compagna di Chris Martin, leader dei Coldplay, ha confessato di aver avuto paura molte volte. L'uomo sotto processo di chiama Dante Michael Soiu ed ha 67 anni. La Paltrow avrebbe letto ad alta voce, in un'aula del Tribunale di Los Angeles, stralci di alcune delle 70che le ha inviato lo stalker. L'attrice ha detto che una lettera arrivò direttamente a casa sua, e tale circostanza la fece cadere nella più totale disperazione temendo per l'incolumità sua e dei suoi figli. Nelle lettere Soiu avrebbe scritto frasi come. L'attrice ha anche dichiarato che, tra il 2009 e il 2014, il maniaco le inviò anche un libro di cucina, abiti ed oggetti vari. Lynda Westlund, avvocato dello stalker, ha definito "innocuo" il suo assistito che, tra l'altro, si è sempre professato innocente. Dante Michael, nel 2001, venne processato per un reato simile e poi assolto per i suoi problemi di mente. L'uomo, a quanto pare, ha passato ben 3 anni in un centro per malati psichiatrici. Dopo aver pianto dinanzi ai giudici, Gwyneth si è ricomposta ed ha letto diverse missive. Durante le dichiarazioni di apertura, il vice procuratore distrettuale,, ha detto:Paltrow indossava un dolcevita bianco e pantaloni neri; lo stalker, invece, una camicia blu e un maglione grigio. L'attrice ha vissuto momenti terribili a causa dell'uomo con problemi mentali che, probabilmente, verrà internato ancora una volta. Nel 1999 Gwyneth vinse l'Oscar per la sua interpretazione in. Da quel momento in poi la sua popolarità aumentò notevolmente.