Lavoro gratis per il Comune, in cambio del pagamento delle multe

di Redazione 18/06/2015

Nuova proposta da Palazzo Moroni, sede del Municipio di Padova, per i cittadini che dopo aver ricevuto una contravvenzione, non hanno la possibilità di onorare il pagamento. La proposta, approvata dal Consiglio Comunale, prevede infatti, che chi ha ricevuto una multa e non potrà pagare, potrà dare la disponibilità a svolgere gratis delle mansioni di pubblica utilità: dalla manutenzione dei parchi cittadini all'assistenza ai bisognosi, dalla sorveglianza di aree pubbliche ad altre mansioni di natura tecnica o amministrativa. Il valore di ogni ora lavorata sarà stimata, per un importo pari a 10,00 euro. In tal modo, chi ad esempio riceverà una multa per divieto di sosta, oppure consumerà bevande alcoliche "nei luoghi pubblici, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi", potrà pagare la sanzione di 300,00 euro, lavorando gratis per il Comune, per 30 ore. Michela Galli

