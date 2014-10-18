Giorgia, esce "Senza Paura Gold Limited Edition": cofanetto imperdibile
18/10/2014
Fan di Giorgia in visibilio per l'uscita del nuovo cofanetto della talentuosa cantautrice romana che, solo un anno fa, aveva pubblicato il doppio album "Senza Paura", che riscosse un successo eccezionale.
"Senza Paura Gold Limited Edition" non comprende solo il disco registrato in studio, ma anche il Cd Live 2014, contenente 11 canzoni dell'artista registrate in occasione delle performance live del Senza Paura Tour, e un DVD pieno di straordinari contenuti extra, come le foto relative ai concerti, i video ufficiali e un backstage insolito.
Giorgia tornerà ad esibirsi dal vivo a dicembre: il 14 sarà a Napoli, il 15 a Roma, il 18 a Padova, il 20 a Torino e, per finire, il 21 a Milano. Periodo veramente intenso per Giorgia.
