Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Eros Ramazzotti auguri in diretta tv alla moglie Marica: “Amore mio, ti amo”

Redazione Avatar

di Redazione

19/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, Eros Ramazzotti ha fatto gli auguri di compleanno alla moglie Marica Pellegrinelli e visibilmente emozionato, con occhi lucidi, ha aggiunto: “Amore mio, oggi è il tuo compleanno, ti amo”. Splendide parole quelle di Eros, che si aggiungono a quelle spese giusto nei giorni scorsi, all’indirizzo della moglie, in un’intervista ad un magazine tedesco. Insomma, sembra proprio che Eros Ramazzotti, per il quale solo fino a qualche anno fa era impensabile lasciarsi andare ad una dichiarazioni sulla sua vita privata in tv o a mezzo stampa, qualcosa è cambiato; indubbiamente grazie proprio a lei, a Marica Pellegrinelli, che in sordina, rimanendo sempre dietro le quinte è riuscita a dargli una stabilità ed una sicurezza che molto probabilmente gli mancava. Una stabilità ed una sicurezza da attribuire ovviamente anche agli ultimi due nati in casa Ramazzotti, il piccolo Gabrio Tullio e la sua sorellina maggiore Raffaela Maria, che con la “sorellona” Aurora, formano un quadro “Perfetto”! Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Giornata mondiale dell'epatite: prevenzione è fondamentale

Articolo Successivo

Spagna, bimbo nascosto nel trolley riabbraccia mamma: momento commovente

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019