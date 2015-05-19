Home Gossip Eros Ramazzotti auguri in diretta tv alla moglie Marica: “Amore mio, ti amo”

di Redazione 19/05/2015

Ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, Eros Ramazzotti ha fatto gli auguri di compleanno alla moglie Marica Pellegrinelli e visibilmente emozionato, con occhi lucidi, ha aggiunto: “Amore mio, oggi è il tuo compleanno, ti amo”. Splendide parole quelle di Eros, che si aggiungono a quelle spese giusto nei giorni scorsi, all’indirizzo della moglie, in un’intervista ad un magazine tedesco. Insomma, sembra proprio che Eros Ramazzotti, per il quale solo fino a qualche anno fa era impensabile lasciarsi andare ad una dichiarazioni sulla sua vita privata in tv o a mezzo stampa, qualcosa è cambiato; indubbiamente grazie proprio a lei, a Marica Pellegrinelli, che in sordina, rimanendo sempre dietro le quinte è riuscita a dargli una stabilità ed una sicurezza che molto probabilmente gli mancava. Una stabilità ed una sicurezza da attribuire ovviamente anche agli ultimi due nati in casa Ramazzotti, il piccolo Gabrio Tullio e la sua sorellina maggiore Raffaela Maria, che con la “sorellona” Aurora, formano un quadro “Perfetto”! Michela Galli

