Giove, Hubble scopre oceano sotto satellite Ganimede

13/03/2015

Ennesima scoperta stupefacente di Hubble, potente telescopio della Nasa. Sotto il satellite di Giove, Ganimede, c'è un oceano salato, contenente più acqua di quella presente negli oceani della Terra.

La straordinaria notizia è stata diffusa proprio dalla Nasa, durante una teleconferenza. L'immenso oceano si troverebbe a una profondità di 150 km sotto la superficie di Ganimede che, lo ricordiamo, è il più grosso satellite del Sistema Solare. Ora bisogna capire se, oltre all'acqua, c'è anche vita.

