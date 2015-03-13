Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Disney: arrivano "Frozen 2" e "Guerre Stellari 8", annuncio di Bob Iger

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Disney stupirà il mondo intero con nuovi capolavori, come "Frozen 2" e 3 nuove pellicole della serie "Guerre Stellari". Relativamente a "Frozen 2" non sussiste ancora una trama, né è stata stabilita una data d'uscita; "Guerre Stellari 8", invece, arriverà nelle sale cinematografiche il 26 maggio 2017.

La notizia è stata diffusa da Bob Iger, Ceo della Disney, soffermandosi sui piani futuri della celebre casa di produzione. Il sequel di "Frozen", secondo le prime indiscrezioni, verrà diretto sempre da Chris Buck e Jennifer Lee.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vercelli, picchiano disabile in classe: insegnante inerte

Articolo Successivo

Giove, Hubble scopre oceano sotto satellite Ganimede

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018