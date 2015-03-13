Disney: arrivano "Frozen 2" e "Guerre Stellari 8", annuncio di Bob Iger
di Redazione
13/03/2015
Disney stupirà il mondo intero con nuovi capolavori, come "Frozen 2" e 3 nuove pellicole della serie "Guerre Stellari". Relativamente a "Frozen 2" non sussiste ancora una trama, né è stata stabilita una data d'uscita; "Guerre Stellari 8", invece, arriverà nelle sale cinematografiche il 26 maggio 2017.
La notizia è stata diffusa da Bob Iger, Ceo della Disney, soffermandosi sui piani futuri della celebre casa di produzione. Il sequel di "Frozen", secondo le prime indiscrezioni, verrà diretto sempre da Chris Buck e Jennifer Lee.
