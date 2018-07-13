Home Home Giulia De Lellis tentatrice a Temptation Island Vip? La risposta di Andrea Damante

Giulia De Lellis tentatrice a Temptation Island Vip? La risposta di Andrea Damante

di Redazione 13/07/2018

In arrivo nuove anticipazioni dal mondo del web: Giulia De Lellis tentatrice a Temptation Island Vip? Nel corso delle ultime ore l'attenzione si è concentrata proprio sul reality e le probabili coppia che hanno deciso di prendervi parte, anche se la risposta di Andrea Damante non si è di certo fatta attendete. Giulia De Lellis e Andrea Damante Durante queste ultime settimane sono state diverse le news riguardante Giulia De Lellis e Andrea Damante. Sembrerebbe infatti che i due ragazzi siano tornati finalmente insieme, anche se l'ex corteggiatrice più volte ha chiarito come abbia ripreso a frequentare Andrea Damante, senza confermare così una totale riappacificazione. Se ben ricordate, il settimanale di gossip Chi aveva paparazzato la coppia in Sardegna tra baci e coccole. Attualmente però Andrea Damante pare che trovi in Sicilia, mentre Giulia De Lellis in California. "Non ti devi preoccupare perché tornerò presto!" Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? I DamaLellis e Le Bimbe di Giulia De Lellis sono in completo fermento, in attesa di una conferma che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Un primo passo è stato fatto dall'ex corteggiatrice attraverso un post su Instagram: "Nella notte mentre il mondo si riposa mi troverai nel posto che conosco meglio. Ballando, urlando, volando fino alla luna. Non ti devi preoccupare perché tornerò presto! E costruiremo castelli nel cielo e nella sabbia. Disegneremo un mondo solo nostro che nessun altro capisce. Mi sono sentita viva nel palmo della tua mano…. Fino a quando continueremo a volare tutto questo mondo non potrà finire". Attenzione perché con Andrea Damante e Giulia De Lellis gli scoop sono davvero dietro l'angolo. Giulia De Lellis tentatrice a Temptation Island Vip? Nel corso di queste ultime ore sono state pubblicate alcune anticipazioni che racconterebbero una verità diversa da quella palesata in questi giorni su Giulia De Lellis e Andrea Damante. L'ex corteggiatrice pare che sia stata arruolata nel cast dei tentatori di Temptation Island Vip insieme a Jeremias Rodriguez. Al momento non è stata data alcuna conferma dell'indiscrezione anche se la risposta di Andrea Damante sui social lascia già presagire che si tratta di una fake news: "Sto pensando al passato. È vero che il tempo sta volando troppo velocemente ... (I'm thinkin' back on the past It's true that time is flyin' by too fast… Post su Instagram ndr.)".

