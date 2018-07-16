Home Gossip Virginia Stablum fidanzata dopo Nicolò Brigante? Foto su Instagram

di Redazione 16/07/2018

L'ultima fase del trono classico di Uomini e Donne non è stata particolarmente fortunata per i suoi protagonisti. Virginia Stablum fidanzata dopo Nicolò Brigante? Una foto su Instagram ha animato il mondo del gossip, ma qual è la verità? Virginia Stablum dopo Uomini e Donne Nel corso degli ultimi due mesi alcune delle storie nate all'interno di Uomini e Donne non hanno avuto un epilogo felice, come speravano i fan. Luigi Mastroianni ha lasciato Sara Affi Fella, ma precedentemente Nicolò Brigante ha annunciato la fine della sua relazione con Virginia. In molti si chiedono però, è arrivato un nuovo amore per Virginia Stablum dopo Uomini e Donne? Come noto, Virginia Stablum non ha nascosto l'amarezza per la fine della storia nata con Nicolò Brigante, affermando che questo fosse solo concentrato sui suoi obiettivi, trascurando tutto il resto. "Non è scattato quell'amore folle e irrazionale" Quale siano i reali motivi che abbiano portato alla rottura tra Virginia e Nicolò al momento non sono ben chiari al pubblico di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice ha accusato Brigante di essere concentrato solo su se stesso ma, come riportanto anche da Fanpage, Virginia Stablum su Nicolò Brigante ha dichiarato: "Ci siamo resi conto che oltre a un grande affetto e a una stima reciproca non è scattato quell'amore folle e irrazionale che dovrebbe scattare in un rapporto". Virginia Stablum fidanzata? Nel corso di queste ultime settimane i riflettori del gossip si sono riaccesi sull'ex corteggiatrice, ed ex fidanzata di Ignazio Moser, attualmente legato a Cecilia Rodriguez. Virginia Stablum fidanzata dopo Nicolò Brigante? A quanto pare la ragazza avrebbe intrapreso una relazione insieme a un bartender veronese, Daniele Carretta, papà di una bambina di 9 anni avuta da Alexandra Bejyakova star del The Voice russo. Una parziale conferma della relazione è arrivata attraverso una foto postata su Instagram, che ritrae Virginia Stablum mano nella mano insieme alla nuova fiamma. Come prenderà la notizia Nicolò Brigante qualora la sua ex fidanzata confermasse il tutto?

