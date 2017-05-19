Home Anticipazioni Uomini e Donne Giulia Latini nuova tronista di Uomini e donne?

di Redazione 19/05/2017

Ormai sapevamo tutti benissimo che Luca Onestini aveva concluso la sua avventura come tronista di Uomini e Donne uscendo dallo studio del dating show insieme a Soleil Sorgé, ma ora che su Canale 5 abbiamo anche visto per intero la puntata della scelta sappiamo anche come hanno reagito le altre due corteggiatrici. Cecilia Zagarrigo l'ha presa tutto sommato bene, mentre Giulia Latini è rimasta molto deluso per questo finale amaro. Luca Onestini ha scelto di chiamare Giulia quasi alla fine, per spiegarle i motivi della mancata scelta. Anche se è stata la prima corteggiatrice ad essere stata baciata, poi si sono allontanati e qualcosa tra loro si è rotto. L'ultima esterna li ha avvicinato di nuovo ma era troppo tardi anche se lui nel rivederla si è commosso. Giulia però non so è fatta convincere da quelle parole e gli ha chiesto perché ha insistito tanto perché lei rimanesse a corteggiarlo se aveva già deciso di tagliarla fuori: “Quando siamo stati una settimana fermi – ha risposto il tronista - ho capito tante cose. Forse erano dentro di me già prima. Sei dolcissima, tenera, di persone come te ce ne sono poche e non vorrei perderla una persona come te, vorrei che restassimo in buoni rapporti”. Giulia si è messa a piangere accusandolo di averla illusa con i suoi atteggiamenti ed è stata supportata anche da Maria De Filippi: “Peccato, però la scelta deve essere tua. Il pubblico ha amato Giulia perché è sempre stata sincera”. E il suo appoggio, oltre alla grande popolarità che ha riscosso la corteggiatrice, potrebbero presto aprile le porte del programma come nuova tronista di Uomini e Donne. Voi come la vedreste?

