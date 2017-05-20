Home Gossip Tina Cipollari dice addio a Uomini e Donne?

Tina Cipollari dice addio a Uomini e Donne?

di Redazione 20/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nelle ultime settimane sono state molte le anticipazioni tv su un possibile addio di Tina Cipollari al suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne. Fino ad oggi la storica protagonista del dating show di Canale 5 era rimasta zitta, ma con un'intervista al settimanale 'Diva e Donna' ha chiarito tutto sul suo futuro smentendo categoricamente chi ha parlato di liti con Maria De Filippi e dissapori con la produzione del programma. Se Queen Mary e la redazione vorranno averla ancora con loro, Tina ci sarà anche nella prossima stagione di Uomini e Donne perché come ha confessato a 'Diva e Donna' “quel programma è casa mia, sono nata lì e ho intenzione di rimanerci. Con Maria non ci sono mai stati screzi e quando faccio altro mi assicuro che non interferisca con la mia posizione lì dentro”. Quindi la Cipollari non nasconde il fatto di avere anche altri progetti nel futuro perché non le piace essere solo e sempre legata al pomeridiano di Canale 5, ma non rinnega quello che ha fatto fino ad oggi. Tina però ha anche parlato del rapporto con il marito, Chicco Nalli, e con i loro tre figli. La scelta di essere presenti in programmi tv diversi è stata presa da entrambi e va bene così anche perché quando sono a casa si concentrano sui bambini. Ma com'è la Cipollari come mamma? “Apprensiva, protettiva e timorosa, tanto più che ora con Mattias cominciano i problemi legati alla crescita, chiede di uscire da solo ed io sono preoccupata come tutte le mamme. Ma sono anche allegra, leggera”. Ha la fortuna di non lavorare tutti i giorni, quindi appena può torna a fare la mamma ed è felice così.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp