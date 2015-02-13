Flavia Vento censura Rocco Siffredi: "E' Satana dell'Isola"

Flavia Vento ha criticato ancora una volta l'attore Rocco Siffredi, uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi.

Tempo fa la showgirl dichiarò di non condividere la scelta di Siffredi come naufrago, sottolineando: "Grande valore date alla gente! Un cretino che ha fatto solo po**o! In Italia vanno avanti escort, po**o divi e trans". A tali parole, Siffredi replicò così: "A. A. A. un briciolo di notorietà cercasi, la mia amica è in cerca di pubblicità... Ahahah riprenditi presto amica mia, un abbraccio, guardami all’Isola".

Nel corso di un'intervista al rotocalco Nuovo, Flavia Vento ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha ribadito che non è stata una bella scelta far partecipare Siffredi a un programma noto come l'Isola dei Famosi.

“Un soggetto come lui (Rocco), che gira film po**o, non ha niente da insegnare ai telespettatori di un programma di prima serata. Siffredi è diseducativo e non dà un bel messaggio né alle famiglie che si riuniscono per guardare il programma, né, soprattutto, ai ragazzi. Siffredi è il Satana dell’Isola perché spoetizza il sesso. E allora io dico: vade retro Rocco!", ha asserito ultimamente la Vento.

Chissà come reagirà Rocco quando apprenderà ciò che ha detto la Vento? Forse si farà una risata, come al solito.