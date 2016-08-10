Home Uomini e Donne Gossip Ued 2017, crisi per Andrea e Giulia? Ecco la verità

di Redazione 10/08/2016

Nelle ultime ore i fan di uomini e donne si stanno chiedendo se Andrea e Giulia sono ancora insieme. Ebbene cari amici a rispondere alla domanda ci ha pensato l'ex tronista di uomini e donne classico. Le news ued 2017 ci fanno notare che poche ore dopo la polemica Andrea Damante ha pubblicato uno scatto insieme alla sua fidanzata Giulia De Lellis. I rumors di gossip si sono alimentati perché Andrea Damante è partito da solo per la Sicilia. Di solito la coppia non si separa mai e questo ha fatto preoccupare non poco i fan di ued 2017. Dopo pochissime ore Andrea ha risposto ai fan sembrando anche un po infastidito della cosa. Le ultime news ued 2017 ci fanno notare che nel post di Andrea Damante ha scritto: “Purtroppo avendo prenotato con molto anticipo il volo, io e Giulia non siamo riusciti a partire insieme”. Inoltre ha anche invitato qualche fan a produrre invece di commentare sul suo profilo, a chi si sarà riferito?

