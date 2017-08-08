Home Gossip Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio racconta le sue paure

di Redazione 08/08/2017

Il cast del secondo Grande Fratello Vip verrà svelato soltanto più avanti ma ormai non ci sono più dubbi sulla partecipazione di Cristiano Malgioglio anche perché negli ultimi giorni è stato diverse volte lui a parlare della sua nuova avventura. Lo ha fatto ancora una volta con una lunga intervista al quotidiano 'La Nazione' nella quale ha raccontato quello ci si aspetta di trovare ma anche di non trovare nella Casa del reality di Canale 5. Malgioglio, noto anche per la sua vena ironica e polemica, ha anticipato che gli piacerebbe scoprire com'è la vita in garage (sempre che quest'anno la produzione del GF Vip lo abbia previsto), ma intanto ha messo le mani avanti. Non gli piacciono i capelli nel lavandino e quindi se ne trovasse potrebbe anche impazzire, non vuole le molliche di pane sulla tavola e nemmeno donne che quando mangiano si toccano i capelli. Il noto opinionista inoltre conferma di aver presentato alcune richieste alla produzione, non sul compenso ma su altri aspetti, anche se non è sicuro che verranno esaudite. Una delle più importanti è sulla sistemazione per dormire: “Non posso farlo con un'altra persona, neanche per tutto l'oro del mondo. Solo con un cane o un gatto”. Non lo fa nemmeno con i suoi partner, non è mai successo nemmeno in passato: lui sta nel letto, gli altri sul divano o su una poltrona ma mai insieme. Ora lo sanno tutti, anche i suoi futuri compagni di avventura in Casa: qualcuno proverà a fargli cambiare idea?

