Grande Fratello Vip, i primi nomi ufficiali

Redazione Avatar

di Redazione

26/07/2017

Mancano meno di due mesi al via del Grande Fratello Vip, uno degli appuntamenti più attesi nella prima parte della prossima stagione autunnale, e il casting per il reality di Canale 5 è in continua evoluzione ma sembra che un paio di nomi siano certi. Il primo è quello di Alberico Lemme, il farmacista che si è inventato anche dietologo ed é ormai diventato un ospite fisso delle trasmissioni di Barbara d'Urso. Un personaggio molto discusso e che ha anche un carattere non facile, come ha dimostrato più volte litigando con altri ospiti di Domenica Live in questa stagione. Come faranno gli altri gieffini a conciliari i pasti giornalieri con i consigli del dottor Lemme e come farà lui a mantenere le sue parole nei limiti senza il rischio di essere squalificato? Ma nel reality di Canale 5 dovrebbe entrare anche Cristiano Malgioglio che sembra aver rifiutato per questo il ruolo come opinionista nella nuova Domenica In di Cristina Parodi. In una recente intervista il famoso opinionista parlando della sua candidatura aveva detto di essere pronto solo se gli avessero dato 100mila euro a settimana, una stanza singola, la possibilità d di non dormire da solo e di cucinare. Forse non gli daranno tutto questo ma pare che in qualche modo Malgioglio sia stato accontentato e quindi insieme a Lemme farà parte del cast del secondo Grande Fratello Vip. Ma in queste settimane sono molti i nomi accostati al programma, da Cecilia e Jeremias Rodriguez a Claudio Sona passando per Aida Yespica,Rosa Perrotta e Soleil Sorgé. Presto arriveranno le prime conferme ufficiali.
