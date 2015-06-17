Home Serie TV Grey's Anatomy, Ellen Pompeo lascerà: "Molto impegnativa da girare"

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo lascerà: "Molto impegnativa da girare"

di Redazione 17/06/2015

Ellen Pompeo, star di Grey's Anatomy, lascerà la serie tv come Patrick Dempsey? Probabilmente sì. Durante il Taormina Film Festival, la 46enne ha parlato con molte persone ed ha fatto intendere di volere lasciare Grey's Anatomy. Ellen ama Taormina e l'Italia anche perché suo nonno, Gesualdo, era originario di Avellino. "Non so quello che farò in futuro, nella vita ho imparato che guardare troppo avanti non ti fa godere quel che stai vivendo... Certo, è vero che qualche tempo fa ho detto che avrei mollato tutto, ma la verità è che Grey's Anatomy è molto impegnativa da girare, fisicamente faticosa. Ecco, forse devo averlo detto alla fine di una di quelle giornate sfiancanti. Ma sono un'attrice, e si sa che gli attori tendono a drammatizzare", ha dichiarato la Pompeo.

