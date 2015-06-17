Home Scienza e tecnologia Amazon userà clienti per consegne: arriva 'On my way'

Amazon userà clienti per consegne: arriva 'On my way'

di Redazione 17/06/2015

Amazon, colosso dell'e-commerce, ha ideato un innovativo metodo per effettuare le consegne. Saranno gli stessi utenti a recapitare i pacchi! Invece, dunque, di far riferimento ad terze parti Amazon sceglierà l'utente idoneo per fare un consegna prestabilita. La strategia è simile a quella già usata da Uber. Lo scopo del colosso fondato da Jeff Bezos è ridurre i costi inerenti alle spedizioni che, negli ultimi tempi, sono aumentati notevolmente. Il servizio si chiamerà On my way e sarà utile soprattutto nei centri urbani, dove spesso i corrieri si mostrano poco validi. Inizialmente, l'innovativa modalità di spedizioni riguarderà solamente gli Usa ma non è escluso un approdo anche in Europa.

