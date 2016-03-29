Home Home Guatemala: autobus finisce in scarpata, volo di 50 metri

di Redazione 29/03/2016

Spaventoso incidente stradale in Guatemala. Un autobus è finito in un precipizio ed ha fatto un volo di circa 50 metri. 19 le vittime Donne e bambini tra le vittime Secondo la stampa locale, l'autobus portava troppe persone. Il carico eccessivo ha inciso negativamente sulla stabilità del mezzo che è uscito di strada ed è caduto in una scarpata. 19 persone, tra cui bimbi e donne, hanno perso la vita; 18, invece, i feriti. Carlos Santizo, un portavoce dei Vigili del fuoco locali, ha detto che il bus era pieno di gente ed andava a una velocità troppo elevata quando è uscito fuori strada, nei pressi di Nahuala (città distante circa 160 km da Città del Guatemala). Santizo ha aggiunto che tra le vittime c'è anche un minorenne e una donna incinta. Il portavoce dell'ospedale, Guillermo Ordonez, ha invece riferito che sono state ricoverate una ventina di persone. Strade guatemalteche in condizioni precarie In Guatemala avvengono spesso incidenti stradali mortali: alcuni dipendono dalle pessime condizioni delle strade; altri dal mancato rispetto delle regole del codice della strada. 3 anni fa, ad esempio, un autobus partito da San Martin Jilotepeque e diretto a Chimaltenango finì in un burrone perché troppo carico e per l'alta velocità. L'incidente costò la vita a una quarantina di persone: i feriti furono oltre 30. Il benessere economico è un miraggio in Guatemala e lo stato delle strade ne è chiara testimonianza. Chi ha intenzione di recarsi nella splendida nazione sudamericana deve assolutamente organizzare il viaggio con altre persone, in quanto ci sono tante bande pronte anche ad uccidere pur di rubare gli oggetti di valore dei turisti. Chi visita il Guatemala deve assolutamente evitare di recarsi nei parchi e nelle spiagge di notte e, ovviamente, di indossare oggetti d'oro o di valore. E' meglio farsi accompagnare da qualcuno, dunque, in Guatemala anche perché, come detto, le strade non sono molto praticabili.

