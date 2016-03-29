Federico Zampaglione vive "Nel respiro del mondo" coi Tiromancino

Federico Zampaglione è tornato con la sua vecchia band, i Tiromancino, con cui ha realizzato un nuovo disco, "Nel respiro del mondo", in uscita il prossimo 8 aprile

Disco anticipato da singolo "Piccoli Miracoli"

"Dieci istanti di vita fermati per sempre nel tempo. Vi ispirano i titoli?".

Tracklist

Piccoli miracoli

Tra di noi

Molo 4

Imprevedibile

L'ultimo treno della notte

Come musica per sempre

Mare aperto

Il linguaggio segreto dei pesci

Onda che vai

Non dipende da noi

Due anni dopo "Indagini su un sentimento"

"L'amore influisce più che altro sulla vita, è un sentimento che domina la vita delle persone, le porta dove non si aspetterebbero di andare o le lascia improvvisamente a piedi. Tutto questo si riflette inevitabilmente sulla musica, ma in generale su tutta l'arte, la letteratura, il cinema. Sì, penso sia in assoluto il sentimento più forte di tutti".

Il cantautore romano, dunque, ha deciso di far vibrare il cuore dei suoi fan con ia distanza di due anni da, album contenente ballate speciali ed emozionanti come "Immagini che lasciano il segno" e "Liberi". La nuova 'fatica' dei Tiromancino sarà preceduta dal singolo, di cui è stato realizzato un video, proiettato lo scorso 8 marzo in 70 cinema italiani. La clip, che punta i riflettori sulla tenacia e il coraggio delle donne, è stato scritto e diretto dallo stesso Zampaglione che, lo ricordiamo, oltre al pallino della musica ha anche quelli della scrittura e della regia. "Nel respiro del mondo" contiene 10 canzoni. Laè stata resa nota dallo stesso artista romano, che ha detto ai suoi fan:Tracklist "Nel respiro del mondo":Dopo l'uscita del nuovo album, Federico e gli altri membri dei Tiromancino inizieranno un nuovoIl frontman della band è reduce da una tournée col fratellocon cui ha cantato e suonato dal vivo tutti i brani contenuti in, disco incentrato sull'amore, anzi sull'esaltazione dell'amore che, per Federico, è il sentimento più forte di tutti: