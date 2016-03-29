Federico Zampaglione vive "Nel respiro del mondo" coi Tiromancino
29/03/2016
Federico Zampaglione è tornato con la sua vecchia band, i Tiromancino, con cui ha realizzato un nuovo disco, "Nel respiro del mondo", in uscita il prossimo 8 aprile
Disco anticipato da singolo "Piccoli Miracoli"Il cantautore romano, dunque, ha deciso di far vibrare il cuore dei suoi fan con i Tiromancino, a distanza di due anni da "Indagine di un sentimento", album contenente ballate speciali ed emozionanti come "Immagini che lasciano il segno" e "Liberi". La nuova 'fatica' dei Tiromancino sarà preceduta dal singolo "Piccoli miracoli", di cui è stato realizzato un video, proiettato lo scorso 8 marzo in 70 cinema italiani. La clip, che punta i riflettori sulla tenacia e il coraggio delle donne, è stato scritto e diretto dallo stesso Zampaglione che, lo ricordiamo, oltre al pallino della musica ha anche quelli della scrittura e della regia. "Nel respiro del mondo" contiene 10 canzoni. La tracklist è stata resa nota dallo stesso artista romano, che ha detto ai suoi fan:
"Dieci istanti di vita fermati per sempre nel tempo. Vi ispirano i titoli?".
TracklistTracklist "Nel respiro del mondo":
- Piccoli miracoli
- Tra di noi
- Molo 4
- Imprevedibile
- L'ultimo treno della notte
- Come musica per sempre
- Mare aperto
- Il linguaggio segreto dei pesci
- Onda che vai
- Non dipende da noi
Due anni dopo "Indagini su un sentimento"Dopo l'uscita del nuovo album, Federico e gli altri membri dei Tiromancino inizieranno un nuovo tour. Il frontman della band è reduce da una tournée col fratello Francesco, con cui ha cantato e suonato dal vivo tutti i brani contenuti in "Indagini su un sentimento", disco incentrato sull'amore, anzi sull'esaltazione dell'amore che, per Federico, è il sentimento più forte di tutti:
"L'amore influisce più che altro sulla vita, è un sentimento che domina la vita delle persone, le porta dove non si aspetterebbero di andare o le lascia improvvisamente a piedi. Tutto questo si riflette inevitabilmente sulla musica, ma in generale su tutta l'arte, la letteratura, il cinema. Sì, penso sia in assoluto il sentimento più forte di tutti".
