Il trono di spade: “Il cast si sfoltisce”

Redazione Avatar

di Redazione

06/09/2014

TITOLO

il-trono-di-spadeCon il ritorno della quinta stagione della serie televisiva statunitense di genere fantasy, gli attori  Isaac Hempstead-Wright e Kristian Nairn, i quali ricoprono i rispettivi ruoli di Bran Stark ed il suo guardiano Hodor, non saranno coinvolti. Infatti, è stato proprio l’attore Nairn in un’intervista con 7news ad ammettere che per i prossimi 10 episodi non saranno presenti. Per il momento HBO non ha né smentito né confermato la scelta di escludere i due personaggi della serie tv ideata da D.B. Weiss e David Benioff. L’ultima volta che l’abbiamo visto il giovane Stark aveva raggiunto il corvo dai 3 occhi che ogni volta vedeva in sogno, ma a quanto pare non si trattava di corvo ma bensì di un anziano, il quale disse al ragazzo che non avrebbe più camminato ma volato.

