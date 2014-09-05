Loading...

Ecco la dolce metà di Balotelli

Redazione Avatar

di Redazione

05/09/2014

Rosie TapnerSecondo quanto riportano i tabloid inglesi, riguardante la situazione amorosa del sempre discusso (sia nella vita privata, che in quella calcistica) Mario Balotelli, sembrerebbe abbia una nuova Love Story. Infatti, il giocatore, sarebbe l'attuale compagno della modella inglese, Rosie Tapner. Il nome non ci dice molto, ma come potete vedere dalla foto, si tratta di una bellissima ragazza inglese di 18 anni, con un viso davvero molto carino e con un po' di lentiggini, occhi chiari, capelli biondi ed è veramente molto snella. Sarà davvero la nuova fiamma di SuperMario o presto sentiremo nuovamente parlare di lui in compagnia di qualche altra bella ragazza? Voi cosa ne pensate? Forse questa volta ha trovato davvero l'amore della sua vita, chi lo sa. Noi come sempre vi terremo aggiornati.

