Incidente A12: gemellini muoiono, padre sotto choc

di Redazione

13/07/2015

Incidente mortale sulla A12, tra i caselli di Pisa e Viareggio. A perdere la vita sono stati due gemellini di 9 mesi. La madre dei piccoli, Elisa Chiricò, lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Pisa. Nell'incidente avvenuto oggi sulla A12 sono rimasti coinvolti un'autocisterna e un veicolo su cui erano a bordo la Chiricò, il marito e i due gemellini. Il padre è rimasto miracolosamente illeso ma è scioccato per l'accaduto. Possiamo comprenderlo. Le piccole vittime dell'incidente sulla A12 si chiamavano Andrea e Luca Brambilla. Si dirigevano a Milano con i loro genitori.
