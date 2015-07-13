Home Gossip Tennis, Elisabetta Gregoraci e Raffaella Fico al Vip Master di Milano Marittima

13/07/2015

Antonio Razzi e Raffaella Fico sono stati immortalati insiema a Milano Marittima, in occasione del Vip Master di tennis. Il politico e Raffaella si sono scattati qualche selfie ed hanno sorriso, raccontandosi qualche barzelletta. Il senatore Razzi è diventato ormai famoso anche al di fuori del mondo della politica, visto che è spesso oggetto delle imitazioni di Maurizio Crozza. Certo, vedere un personaggio come Razzi insieme a un donna come Raffaella Fico è veramente strano. L'ex di Mario Balotelli, assieme ad altre donne famose, come Elisabetta Gregoraci e Anna Falchi, hanno giocato sul campo da tennis del Vip Master 2015 di Milano Marittima. Le showgirl, vestite da tenniste, hanno preso parte al torneo benefico, caratterizzato da match di breve durata. Elisabetta Gregoraci e Raffaella Fico hanno giocato a tennis con minigonne che hanno permesso di mettere in risalto le loro forme impeccabili. Tutti hanno potuto vedere il lato b di Elisabetta Gregoraci mentre cercava di colpire a tutti i costi la pallina. Una cosa è certa: saranno pure belle e affascinanti, ma la Gregoraci, la e la Fico non sono un granché a tennis. Il pubblico si è divertito non poco. Si sono fatti grandi risate, oltre al suddetto Antonio Razzi, anche personaggi come Max Giusti, Emanuele Filiberto e Cristiano Malgioglio.

