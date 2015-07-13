Home Musica Live Aid: mitico evento musicale promosso da Bob Gendolf compie 30 anni

di Redazione 13/07/2015

Sono già passati 30 anni dal Live Aid, evento musicale promosso da Bob Gendolf dei Boomtown Rats e Midge Ure degli Ultravox che, ancora oggi, viene ricordato come qualcosa di inarrivabile dal punto di vista organizzativo e solidaristico. Tutto iniziò il 13 luglio 1985 dal Wembley Stadium di Londra. Tante star della musica si esibirono per raccogliere fondi contro la povertà in Etiopia. Effettivamente venne raccolto molto denaro, visto che sui palchi allestiti in diverse città del mondo diventò uno dei più grandi eventi rock della storia e ha indubbiamente salirono popstar del calibro di David Bowie, Madonna, Bono Vox (leader degli U2), Queen, Elton John, Led Zeppelin, Dire Straits, Carlos Santana, Bob Dylan e Mick Jagger. Il Live Aid del 1985 fu qualcosa di speciale in ambito musicale: un evento musicale e internazionale benefico che ha permesso di scoprire che con la musica si può e si deve cambiare (in meglio) il mondo. Grazie ai concerti del Live Aid vennero raccolte più di 150 milioni di sterline, una cifra superiore a quanto stimato dagli organizzatori. Non dobbiamo mai dimenticare il 13 luglio 1985.

