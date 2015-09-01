Home Salute Infarto: rischio aumenta col freddo, cresce viscosità sangue

Infarto: rischio aumenta col freddo, cresce viscosità sangue

di Redazione 01/09/2015

L'estate sta per finire e le basse temperature stanno per arrivare. Gli studiosi raccomandano di fare attenzione al freddo, in quanto mette a rischio la salute del cuore. Se le temperature diminuiscono di 10 gradi, infatti, il rischio infarto aumenta del 7% La scoperta è stata fatta da Schuangbo Liu, studiosa presso l'Università di Manitoba a Winnipeg, e di essa si è parlato durante la recente conferenza dell'European Society of Cardiology, a Londra. Il freddo dunque fa male al cuore. Tutti coloro che vivono in zone fredde, dunque, devono fare attenzione. Non solo le basse temperature, però, favorirebbero gli infarti: ci sono altri fattori insidiosi che ignoti a molti, come la statura. Pare che gli individui bassi siano maggiormente a rischio infarti. La dottoressa Liu ha asserito: "Abbiamo studiato gli effetti della temperatura sul rischio di attacchi cardiaci a Winnipeg, una delle più grandi e, appunto, più fredde città al mondo. Abbiamo dimostrato che esiste una evidente relazione fra la temperatura giornaliera e il rischio di Stemi". Insomma, più le temperature sono basse e maggiore sarà il rischio d'infarto. Alla luce di quanto detto e scoperto possiamo facilmente comprendere quanto sia determinante prevedere anticipatamente l'abbassamento delle temperature, almeno due giorni prima: in tal modo si potrebbero evitare molti decessi per infarto. Durante il congresso a Londra è stato anche ricordato che le temperature basse favoriscono anche l'ictus ischemico nelle persone con fibrillazione atriale. E' bene, dunque, coprirsi bene quando fa freddo per scongiurare attacchi cardiaci; non solo febbre e raffreddori. Una delle ragioni per cui quando fa freddo aumenta il rischio di infarto è rappresentata dall'incremento della viscosità del sangue: si formano più coaguli. Le persone che rischiano maggiormente infarti, come ipertesi e anziani diabetici, dovrebbero fare molta attenzione quando si abbassano le temperature, evitando di trascorrere troppo tempo al freddo.

