Orson Welles, Bologna lo onora a 100 anni dalla nascita: cineasta arguto

04/05/2015

Uno dei più grandi attori e registi della storia del cinema è stato sicuramente Orson Welles. Il 6 maggio 2015 Orson avrebbe compiuto 100 anni. Bologna ricorda il 'padre' di indimenticabili film come "Quarto potere" e "Otello" con una imperdibile mostra.

Durante la kermesse "Il cinema ritrovato" e l'evento "Sotto le stelle del cinema" verranno proiettati tanti film di Welles. Tutto avverrà in Piazza Maggiore da luglio. Un'occasione imperdibile per godersi qualche film del grande cineasta statunitense.

Marlene Dietrich disse di Orson: "Quando lo vedo e gli parlo, mi sento come una pianta che è stata innaffiata".

