Capaccio Paestum: operaio folgorato mentre fissa palo della luce

De Nigris stava sollevando palo di collegamento elettrico

Molte persone di Capaccio Paestum hanno sentito rumore assordante

. Il giovane, secondo le prime indiscrezioni, stava fissando un palo della luce.Sciagura in Campania. Un altro operaio ha perso la vita sul lavoro. Walter De Nigris, un 25enne di Eboli, stava lavorando in un giardino privato. Era insieme ad altri tre colleghi quando stava collocando un palo della luce.. Colpiti dalla scossa anche gli altri tre operai, subito trasportati ai nosocomi di Salerno, Battipaglia e Napoli. Uno di essi è in gravissime condizioni. Secondo le prime indiscrezioni,. De Nigris e colleghi stavano lavorando come sempre, tranquillamente. All'improvviso il dramma. Quella scarica elettrica, dovuta forse al contatto del palo con i cavi elettrici, non ha lasciato scampo a Walter. Una scossa da oltre 20.000 volt, del resto, difficilmente lascia scampo. Ad allertare i soccorsi sono stati altri operai che si trovavano nel cantiere. Gli operatori sanitari hanno subito iniziato le manovre di rianimazione; per De Nigris, però, non c'è stato nulla da fare.Sul tragico episodio indagano i carabinieri e gli agenti della Polizia locale. Molte persone, oggi, hanno sentito un rumore assordante a Capaccio, nel momento in cui la scarica elettrica ha investito i 4 operai. La morte, oggi, si è fermata a Capaccio Paestum. Un ragazzo è morto sul lavoro. Un'altra morte bianca in Italia.. La tragedia si poteva evitare? Saranno gli investigatori a dare una risposta.