Isola Dei Famosi, Tutto Già Scritto? I sospetti e la paura per Mercedesz Henger

di Redazione 05/04/2016

Mercedesz Henger a parte, che ci sia un copione già scritto, dietro ogni trasmissione tv, non è certo una novità. Tuttavia, ciò non implica un televoto necessariamente tarocco, ma una volontà di mischiare le carte affinche' i personaggi forti restino in ballo fino alla fine, senza l'aiuto del pubblico. Alberto Dandolo, di Dagospia, sapeva già da cinque giorni ciò che sarebbe accaduto nella puntata di ieri de L'Isola Dei Famosi e l'ha anticipato sul suo profilo Facebook. Ha anticipato proprio l'eliminazione di Simona Ventura, al televoto contro l'ex divo de Il Segreto, Jonas Berami e la sua "ultima spiaggia" su Playa Soledad, con, addirittura, l'auto-eliminazione di Aristide Malnati per cause di salute. Notizie che, a suo dire, gli addetti ai lavori conoscevano già da cinque giorni. Sono gli stessi telespettatori ad indignarsi ieri per la ritardata chiusura del televoto che ha fatto palesemente pensare ad un intrigo sospetto. Esiste la volontà di far vincere Simona Ventura? Non vincerà al televoto, ma il suo grosso "peso" in qualità di creatrice della trasmissione originale si scontrerà con lo sfavore del pubblico, a causa della sua forte antipatia come concorrente. Non vincerà, in pratica, ma sarà la vincitrice morale (scelta dagli autori). Finta sicuramente non è stata la reazione di Mercedesz Henger e nemmeno quella di Alessia Marcuzzi che ha davvero temuto la morte in diretta della giovane figlia della Henger. La ragazza, infatti, durante la prova di apnea ha mostrato i primi segni di un annegamento in diretta. Alvin, non vedendo le stesse immagini che, in studio e sugli schermi da casa, giganteggiavano, di una ragazza sofferente e con gli occhi sbarrati, ha ritardato la sua estrazione dall'acqua, facendo temere il peggio. Al trash non c'è mai fine, ma una morte in diretta non la gradisce nessuno. Una delle puntate più viste nella storia del programma, ma, adesso, i telespettatori temono fortemente che sia tutto già scritto. Per fortuna Mercedesz Henger sta bene, e la madre pure. Che ne pensate?

