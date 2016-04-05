Rolling Stones: nuovo album nel 2016, soffiata di Ronnie Wood

I Rolling Stones sono inarrestabili. A breve uscirà il nuovo disco. L'annuncio è stato fatto a Londra dal chitarrista Ronnie Wood

"Abbiamo inciso i nuovi brani. C'è qualcosa in arrivo, ma non posso dire di più. Le mie labbra sono sigillate. Abbiamo registrato dei pezzi nuovi e abbiamo finito. 11 pezzi blues in due giorni. Sono cover davvero grandiose di Howlin' Wolf e Little Walter ma anche altri bluesman. Il sound è davvero autentico".

"Sally e Ronnie Wood hanno il piacere di annunciare di essere in attesa di due gemelli che nasceranno a giugno".

"Abbiamo pensato a questa cosa per molto tempo, volevamo fosse perfetta e fruibile dal maggior numero possibile di persone".

Mick Jagger e compagni, dunque, stanno per lanciare un nuovo capolavoro, pieno di inediti e cover blues. Parola di Wood, presente all'inaugurazione adella mostra "Exhibitionism", focalizzata sulla celebre rock band. Il chitarrista ha dichiarato:Il nuovo disco delle 'pietro rotolanti', dunque, arriverà dopo 11 anni da "A bigger bang". Il chitarrista 68enne dei Rolling Stones ha assicurato che il nuovo album della band uscirà quest'anno. La dichiarazione del musicista ha mandato in fibrillazione i fan della band inglese che ora vogliono sapere la data esatta dell'uscita. I Rolling Stones, che iniziarono la loro 'avventura musicale' nel lontanohanno appena concluso un elettrizzante tour in America Latina con uno show gratuito a Cuba, il 25 marzo. E' stata la prima volta degli Stones a Cuba. Il concerto si è svolto poco dopo la storica visita del presidente Usa Obama a L'Avana. Dopo la performance live a Cuba, Jagger e compagni sono tornati aper l'inaugurazione della mostrapresso la Saatchi Gallery. I Rolling Stones hanno pubblicato finora 22 dischi in studio in Gran Bretagna e 24 negli Usa. L'ultimo è stato "A bigger bang". Mick e compagni sono tornati ad esibirsi insieme dal vivo 4 anni fa, in occasione del 50esimo anniversario della band, ma da quel momento hanno pubblicato solo 9 ballate. Ronnie Wood è uno dei pilastri dei Rolling Stones. L'artista, 68 anni, ha 4 figli. Lo scorso dicembre si è appreso che a giugno l'artista diventerà papà di due gemellini. Il portavoce di Wood ha diffuso il seguente comunicato:Così come Mick Jagger e gli altri componenti dei Rolling Stones, anche Ronnie Wood ha avuto una vita sentimentale alquanto turbolenta. Qualche anno fa, il chitarrista abbandonò la moglie, Jo Wood, e fuggì la 18enne russaQuest'ultima confessò su Facebook di avere una seria relazione col chitarrista dei Rolling Stones. Wood, lo rammentiamo, non fa parte della formazione originale in quanto sostituì, nel 1975, il chitarrista Mick Taylor, che prese il posto, a sua volta, di Brian Jones, affogato nella sua piscina. Dal 1975, però, Ronnie è diventato un punto fermo della band britannica; ecco perché non poteva mancare all'inaugurazione di "Exhibitionism", la retrospettiva londinese incentrata sugli esibizionisti Rolling Stones, gruppo che ha decisamente stravolto il rock 'n' roll. Chi visiterà la mostra potrà ripercorrere la carriera della band: concerti, album, aneddoti ed altro ancora. Mick Jagger ha spiegato:Se passate a Londra non perdetevi l'interessante rassegna su una delle più importanti band musicali di sempre!