Sabrina Vita Da Strega Sta Per Tornare, parola di Melissa Joan Hart

"Ci stanno proponendo delle idee per riportare in vita Sabrina Vita Da Strega, ma dipende tutto dalle modalità con cui verrà messo su il progetto. Non siamo minimamente vicini alla realizzazione finale."

Vi mancano, il gatto Salem e le pazze zie Hilda e Zelda? Uno dei telefilm per teenager cult degli anni '90,, potrebbe tornare sui teleschermi, anche se ancora non sappiamo in che modalità. Ne ha parlato la protagonista, l'ormai cresciuta, che ha asserito:Peccato, vorremmo nuove battute di un Salem invecchiato il più presto possibile. Sabrina Vita Da Strega ha regnato in tv dal 1996 fino al 2003, tra magie innocenti, vita familiare, pazzie e gag adolescenziali. Riuscirebbe un ritorno della serie a catturare l'attenzione degli adolescenti di oggi, abituati a magie ben più grandi di quelle di cui era capace un gatto dalla lingua lunga? Chissà, Sabrina potrebbe portare la magia al cinema e regalarci piccoli incantesimi, interessanti tanto quanto le mai dimenticate serie anni 90!