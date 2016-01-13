Justine Mattera minacciata da finto Franco Trentalance

Un uomo di 25 anni, originario di Messina, ha creato profili Facebook e Twitter falsi ed ha fatto credere a Justin Mattera di essere la star del cinema 'spinto' Franco Trentalance

"Anthony Repici si sarebbe sostituito tra il luglio e il novembre del 2012 illegittimamente alla persona di Trentalance Franco, e così induce in errore Mattera Justine, ex moglie del conduttore Paolo Limiti, con la quale intratteneva delle conversazioni telematiche attribuendosi l'identità del famoso attore. Il giovane, poi, minacciando di rendere pubblici i contenuti delle pubblicazioni con la showgirl, ritenute compromettenti, avrebbe compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la predetta a proseguire le comunicazioni on line".

"Repici, inoltre, nel dicembre 2011 avrebbe creato anche dei falsi profili Facebook e Twitter a nome di Pozzato Filippo oltre che un falso account e-mail per sostituirsi illegittimamente al noto ciclista e per parlare via chat con Irene Cao...".

Adesso il 25enne rischia di essere processato per violenza privata e sostituzione di persona, poiché avrebbe costretto la Mattera (che aveva scoperto l'impostore) acon lui, minacciandola di divulgare sul web le videochat. Il pm milanese Alessandro Gobbis ha concluso le indagini e sta per chiedere ildel ciarlatano 25enne. Pare che il siciliano abbia anche finto di essere Filippo Pozzato, noto ciclista, per contattare Irene Cao. Ora i 4 personaggi famosi sono parti lese. Leggiamo uno stralcio dell'imputazione a carico del 25enne:Justin Mattera, una volta al corrente dell'imbroglio, si è recata dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia.