Luciano Spalletti nuovo ct Roma: incontro decisivo con Pallotta

Sulla panchina della Roma, a quanto pare, sta per tornare Luciano Spalletti. Rudi Garcia, comunque, continua ad allenare i giallorossi a Trigoria

"Se torno, è per finire il lavoro che avevo iniziato".

Si vocifera che, nelle ultime ore, Spalletti si sia incontrato negli Usa con il presidente della, ma la firma del contratto ancora non c'è stata. Dopo aver delineato i termini contrattuali con Sabatini, direttore sportivo della Roma, Spalletti ha preso il primo volo per, dove ha incontratoe il dg Baldissoni. Pare che Pallotta abbia chiesto espressamente di incontrare l'ex ct della Roma. Il presidente giallorosso probabilmente si è stancato di Garcia, che quest'anno ha ottenuto risultati deludenti: la Roma è quinta in classifica ed è stata già eliminata dalladallo Spezia. Insomma, un campionato non molto esaltante quello della Roma. Il presidente, ora, vuole un avvicendamento sulla panchina. L'obiettivo di James Pallotta è conoscere meglio il carattere di Spalletti e, soprattutto, i suoi obiettivi. Sì, perché il presidente della Roma è convinto che ogni allenatore debba avere una forma mentis vincente. Chiaramente Luciano Spalletti, che non è un ct 'in erba', ha le sue pretese: innanzitutto non vuole avere un incarico temporaneo ma un contratto solido, di almeno un anno; ovviamente, la squadra dovrà mettergli a disposizione una rosa competitiva. Se Pallotta accetterà le richieste (anche economiche) di Spalletti, Garcia dovrà addio alla Roma, facendo spazio all'ex ct di Certaldo. Intanto la Gazzetta dello Sport ha reso noto che Pallotta e Spalletti hanno firmato un. Sulla panchina giallorossa, dunque, torna un uomo che ha già allenato la squadra dal 2009 al 2012. L'avventura di Garcia, dunque, è terminata. Prima dell'accordo con Pallotta, Luciano Spalletti aveva asserito:Spalletti, sulla panchina della Roma, aveva ottenuto due secondi posti in campionato e due quarti di Champions.