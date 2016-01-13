Luciano Spalletti nuovo ct Roma: incontro decisivo con Pallotta
di Redazione
13/01/2016
Sulla panchina della Roma, a quanto pare, sta per tornare Luciano Spalletti. Rudi Garcia, comunque, continua ad allenare i giallorossi a TrigoriaSi vocifera che, nelle ultime ore, Spalletti si sia incontrato negli Usa con il presidente della Roma, ma la firma del contratto ancora non c'è stata. Dopo aver delineato i termini contrattuali con Sabatini, direttore sportivo della Roma, Spalletti ha preso il primo volo per Miami, dove ha incontrato James Pallotta e il dg Baldissoni. Pare che Pallotta abbia chiesto espressamente di incontrare l'ex ct della Roma. Il presidente giallorosso probabilmente si è stancato di Garcia, che quest'anno ha ottenuto risultati deludenti: la Roma è quinta in classifica ed è stata già eliminata dalla Coppa Italia dallo Spezia. Insomma, un campionato non molto esaltante quello della Roma. Il presidente, ora, vuole un avvicendamento sulla panchina. L'obiettivo di James Pallotta è conoscere meglio il carattere di Spalletti e, soprattutto, i suoi obiettivi. Sì, perché il presidente della Roma è convinto che ogni allenatore debba avere una forma mentis vincente. Chiaramente Luciano Spalletti, che non è un ct 'in erba', ha le sue pretese: innanzitutto non vuole avere un incarico temporaneo ma un contratto solido, di almeno un anno; ovviamente, la squadra dovrà mettergli a disposizione una rosa competitiva. Se Pallotta accetterà le richieste (anche economiche) di Spalletti, Garcia dovrà addio alla Roma, facendo spazio all'ex ct di Certaldo. Intanto la Gazzetta dello Sport ha reso noto che Pallotta e Spalletti hanno firmato un contratto di un anno e mezzo. Sulla panchina giallorossa, dunque, torna un uomo che ha già allenato la squadra dal 2009 al 2012. L'avventura di Garcia, dunque, è terminata. Prima dell'accordo con Pallotta, Luciano Spalletti aveva asserito:
"Se torno, è per finire il lavoro che avevo iniziato".Spalletti, sulla panchina della Roma, aveva ottenuto due secondi posti in campionato e due quarti di Champions.
Articolo Precedente
Ohio, ricercato non gradisce foto segnaletica e invia selfie alla Polizia
Articolo Successivo
Justine Mattera minacciata da finto Franco Trentalance
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023