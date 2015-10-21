Home Home Kate Middleton: Abito Rosso e Tiara di Diamanti nel Dinner per Jinping

di Redazione 21/10/2015

Kate Middleton, dopo aver dato alla luce Charlotte, la sua secondogenita, è tornata a dedicarsi alla sua vita da reale. Del resto, gli impegni sono impegni e vanno rispettati. Non è poi così semplice la vita dei reali inglesi La Duchessa di Cambridge si è mostrata con uno splendido abito rosso durante una cerimonia organizzata a Buckingham Palace per celebrare Xi Jinping, presidente cinese, arrivato in Gran Bretagna in visita ufficiale. Xi trascorrerà qualche giorno in Inghilterra, e poi tornerà nella sua Cina. Mai, da quando è convolata a nozze con il principe William, Kate ha partecipato al dinner, ovvero una cena di Stato. La Regina Elisabetta II e il Principe Filippo hanno dato direttive precise in merito all'organizzazione del dinner, visto che vogliono curare i rapporti con la Cina. Kate, per l'occasione, ha indossato uno splendido abito rosso, proprio come la bandiera della Cina, firmato da Jenny Packham, casa di moda che la Duchessa di Cambridge apprezza molto. La moglie di William è stata senza dubbio il personaggio più osservato durante il dinner in onore di Jinping. Kate aveva in testa anche una meravigliosa tiara costellata di diamanti, che un tempo apparteneva alla Regina Madre. Splendidi anche gli orecchini, che facevano pendant con la tiara. La Middleton, finora, ha indossato la corona poche volte: nel 2011, in occasione del suo matrimonio, e due anni fa, per una cena diplomatica. Al dinner organizzato per il presidente cinese sono state invitate 170 persone. A sedere sul posto più prestigioso per un componente della famiglia reale è stata proprio la moglie di William, ovviamente dopo la Regina. Kate era seduta proprio vicino a Jinping.

