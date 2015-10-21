Home Home Notizie Uomini e Donne, Raffaella Mennoia Condurrà Edizione 2016?

di Redazione 21/10/2015

Ieri, prima della registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha trovato un bel regalo che le ha tirato su il morale in una giornata piena di nuvole "Arrivo in ufficio triste triste e trovo un regalo fatto con il cuore. Grazie @claudioleotta perché mi sopporti e capisci e poi i Minions siamo noi..", ha scritto la Mennoia, 'pilastro' di Uomini e Donne famosa per le citazioni sibilline proferite all'inizio di ogni registrazione che permettono, in qualche modo, di comprendere ciò che succederà nel corso della puntata. La scorsa estate il sito Dagospia sottolineò il profondo ascendente della Mennoia su Maria De Filippi. Pare che quest'ultima, prima di prendere na decisione, consulti sempre la postina di 'C’è posta per te'. Oltre ad essere colleghe, insomma, Raffaella e Maria sono grandi amiche. Molti ritengono che proprio Raffaella abbia scelto i nuovi tronisti di Uomini e Donne in quanto perché è lei l'unica che ha il beneficio di bussare al camerino della De Filippi. Insomma, se Maria De Filippi scegliesse di lasciare, in futuro, la conduzione di Uomini e Donne, magari per concentrarsi meglio ad altri programmi come "Amici" e "C'è posta per te", sceglierebbe sicuramente la Mennoia come sua erede. Chissà se l'edizione 2016 di Uomini e Donne verrà condotta proprio da Raffaella Mennoia? Non ci resta che attendere. Uomini e Donne è un programma di successo, punta di diamante delle reti Mediaset, quindi andrà in onda per molti anni ancora. In merito alla conduzione, invece, potrebbero avvenire turnover.

