Roma-Bayer 1-7, disfatta giallorossa: corazzata tedesca espugna Olimpico

La Roma di Garcia è stata umiliata, ieri sera, allo Stadio Olimpico, dai tedeschi del Bayern Monaco. La partita è finita 1-7. "Mi assumo tutta la responsabilità di questa sconfitta, ho sbagliato strategia", ha asserito il ct Rudi Garcia dopo il tracollo della sua squadra.

Garcia, però, è ancora fiducioso: "Il pari del Manchester City col Cska Mosca che ci permette di essere ancora secondi nel girone. Non è colpa dei giocatori... Non credo ci sia stato un crollo mentale, ma tattico sì Abbiamo lasciato giocare il Bayern conoscendone la forza, e il primo ad aver sbagliato stasera sono io, non è colpa dei giocatori. Ho sbagliato, dovevamo restare più chiusi, era molto meglio aspettare piuttosto che affrontarli a visto aperto perché abbiamo preso uno schiaffo".

L'allenatore del Bayern, Pep Guardiola, dice che, nonostante il risultato, le due squadre non sono molto diverse, sottolineando: "I miei giocatori sanno come fare male, ma vincere con questo risultato è un'eccezione, un incidente, non è la realtà del calcio. Fra le due squadre non c'è questa differenza, e lo vedrete tra due settimane a Monaco. La partita perfetta non c'è, ma sono molto felice perché abbiamo giocato molto bene e perché siamo vicini alla qualificazione".