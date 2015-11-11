Home Home Trieste: 400 Euro al Mese a Famiglie che Accolgono Rifugiati

Trieste: 400 Euro al Mese a Famiglie che Accolgono Rifugiati

di Redazione 11/11/2015

Vuoi ottenere 400 euro al mese? Allora adotta un rifugiato. Succede questo a Trieste, dove è stato avviato un progetto per tutelare i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale "A Trieste l'ospitalità è di casa" è un progetto che prevede l'erogazione di 400 euro al mese ad ogni nucleo familiare disponibile ad accogliere un rifugiato. Ovviamente, la famiglia dovrà provvedere al vitto e all'alloggio dell'immigrato. La somma verrà corrisposta per non più di 6 mesi. Il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, ha detto in merito: "Siamo una delle porte della rotta balcanica. Trieste, Udine e Gorizia: tutta la regione sta subendo un impatto consistente dei flussi che arrivano via terra. Basti pensare che la media giornaliera è di 700 persone che stazionano in città". L'iniziativa, promossa dalla Caritas, dal Comune, dalla Prefettura e dal Consorzio Italiano di Solidarietà, è stata biasimata dalla Lega Nord. Pierpaolo Roberti, segretario locale della Lega, ha affermato: "Un progetto assurdo, elaborato dalla solita sinistra irresponsabile che, a fronte di un incremento del 300% di richiedenti asilo negli ultimi 2 anni, decide di scaricare la patata bollente sulla collettività, garantendo un obolo di 400 euro a chi se ne farà carico". Roberti ha anche sottolineato che il progetto avrà effetti negativi anche sul prezzo di determinati immobili e nell'ambito della sicurezza.

