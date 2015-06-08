Kieran, bimbo nato senza orecchie: ora può indossare occhiali

Kieran Sorkin, un bimbo di 9 anni, era nato con orecchie così piccole da non permettergli di indossare neanche un normale paio d'occhiali. Il piccolo era affetto da microzia bilaterale congenita, una patologia che lo faceva sentire inferiore agli altri.

Un team di chirurghi inglesi, però, ha fatto tornare a sorridere Kieran. Come? Ha ricostruito le orecchie mediante la cartilagine delle costole del piccolo. Le nuove orecchie sono state rivestite con la pelle del cuoio capelluto.

Quando i chirurghi hanno detto al piccolo che poteva indossare gli occhiali da sole, Kieran ha risposto: "Fantastico".