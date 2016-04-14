Home Attualità La Discografia Completa di Tiziano Ferro Sbarca In Edicola Con Corriere Della Sera E Gazzetta Dello Sport, Uscite e Prezzi

14/04/2016

Ha sbaragliato gli iniziali detrattori a colpi di note e sorrisi ed è arrivato fino al cuore dei fans. Lui è Tiziano Ferro, uno dei cantanti più amati della nostra generazione, capace di riempire gli Stadi italiani con le sue ballad convincenti e ritmate. Tutta la sua discografia, riunita nella Tiziano Ferro Collection, sarà disponibile in tutte le migliori edicole a partire da domani, 15 aprile 2016, assieme a Gazzetta Dello Sport e Corriere Della Sera. Una buona occasione per acquistare i primi dischi o per godere di contenuti esclusivi e speciali, come alcune foto inedite. Da Rosso Relativo, fino agli ultimi successi, con, all'interno della collezione, due Dvd Live. La collezione consta di 10 uscite. L'ultima uscirà in edicola il 17 giugno 2016. Il prezzo delle singole uscite è di 9,99 euro in aggiunta al prezzo del quotidiano a cui saranno allegate. Solamente le ultime due uscite, corrispondenti ai Dvd Live, costeranno 3 euro in più, ossia 12,33 euro. Volete custodire gelosamente tutta l'opera musicale del talentuoso Tiziano Ferro? Questa è la volta buona. Ecco tutte le date di uscita: Prima uscita: TZN – The best of Tiziano Ferro – 9,99 euro Seconda uscita: Nessuno è solo – 9,99 euro Terza uscita: 111 Centoundici – 9,99 euro Quarta uscita: Rosso Relativo – 9,99 euro Quinta uscita: L’amore è una cosa semplice – 9,99 euro Sesta uscita: Alla mia età – 9,99 euro Settima uscita: Duets – 9,99 euro Ottava uscita: Rarities – 9,99 euro Nona uscita: Video – 12,99 euro Decima uscita: Alla mia età – Live in Rome – 9,99 euro 10 appuntamenti di musica, parole e stile per ribadire come Tiziano Ferro sia uno degli artisti più originali ed unici del panorama musicale moderno. Emozioniamoci ancora, in edicola!

