Laura Chiatti e Marco Bocci 'beccati' a Perugia: comprano carrozzina per primogenito
di Redazione
10/11/2014
Marco Bocci e Laura Chiatti stanno per diventare genitori ed hanno decidere di vivere questo momento lontano dai riflettori della Roma mondana.
Laura e Marco si trovano a Perugia, città natia di entrambi, dove passano il tempo a fare lunghe passeggiate e divertirsi, godendosi questo momento straordinario.
Il primogenito dei due nascerà tra meno di 2 mesi e, sicuramente, la nascita del bebè rappresenterà un evento molto seguito dalle riviste di gossip. Marco e Laura sono stati immortalati in un negozio per bimbi di Perugia mentre sceglievano carrozzina e vestitini per il loro pargolo. La coppia ha consegnato allo stesso negozio la lista nascita, in modo che familiari e amici possano fare il regalo giusto e, dunque, evitare doppioni.
La Chiatti indossa vestiti larghi ma non è ingrassata molto, anzi ha una forma fisica invidiabile. "Non sono obesa e il mio peso è ottimo... E al sesto mese ho preso solo 5 chili", aveva dichiarato, tempo fa, l'attrice rispondendo a chi aveva detto che la gravidanza aveva rovinato la sua silhouette.
