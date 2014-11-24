Home Attualità Le coppie senza figli sono felici?

di Redazione 24/11/2014

Direttamente da uno studio britannico è stato possibile scoprire che le coppie senza figlie sono molto più felici di quelle con marmocchi. Un termine pessimo ma che rappresenta alla perfezione le coppie moderne che preferiscono avere più di un cane piuttosto che essere circondanti da neonati. Pensate che nei paesi anglosassoni le coppie innamorate scelgono l’astinenza da procreazione e pare che questa abitudine stia raggiungendo anche l’Italia. Per i giovani stare soli offre un sacco di vantaggi, non ci sono responsabilità in più da seguire, non bisogna trascorrere notti senza dormire e i momenti di svago possono essere assolutamente più vivaci. All’estero le coppie non hanno dubbi: I figli sono una grande seccatura, quindi meglio vivere la relazione da soli per approfittare della bontà de momenti da soli. Avere dei figli comporta delle responsabilità anche piuttosto elevate, quindi addio ai momenti di pace e di svago, un paio di anni fa questo pensiero veniva considerato come sbagliato ora è normale.

